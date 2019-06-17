Председатель российско-иранского делового совета призвал к снятию банковских ограничений

Он на полях 15-й российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ирана и РФ заявил, что банковские препятствия мешают развитию торговых отношений Тегерана и Москвы.

"В 2018 году объем торгового оборота Ирана с Россией составил 1,7 млрд долларов, но обе стороны стремятся к развитию торговых отношений", добавил он.

Указав на огромный потенциал Ирана и России в области торговли, Обыденов назвал настоящий объем торговый оборот незначительным.

Он сообщил, что российские компании проводят встречи с иранскими коллегами для экспорта нанотехнологических оборудований.

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