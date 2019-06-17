Поставки производственных товаров из иранского Хормозгана увеличились в два раза

"За указанный период с таможни провинции было поставлено 4500 тонн товаров на сумму 1 млн 450 тыс. долларов", отметил он.

"За первые два месяца этого года с таможни провинции за рубеж было поставлено 6 млн 793 тыс. тонн товаров на сумму 2 млрд 737 млн долларов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года", добавил он.

Хеммати пояснил, что товары, экспортируемые через таможню провинции, включают железо, минералы и химикаты, битум и полимер, которые экспортировались в Германию, Китай, Индию, Гану, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

При этом экспорт товаров с таможни Хормозгана в первые два месяца года увеличился на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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