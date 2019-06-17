Россияне приветствовали промышленную выставку стран Каспийского моря

Выставка пройдет под такими темами, как строительная отрасль, оборудование нефтегазовой отрасли, инженерные сооружения, инженерные и градостроительные проекты, строительство и выпуск сопутствующих технических и инженерных услуг, электроника, технические и инженерные услуги в областях строительства дорог и мостов и асфальта, транспортировка нефти и газопроводов, автомобильная промышленность, логистика, международные перевозки, медицинское оборудование, медицинские и фармацевтические препараты, косметика и моющие средства, пищевая промышленность и производство напитков, хлеб, конфеты и шоколад, нефтехимия, строительные материалы, цемент, кирпич, стекло и т.д.

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