17 июня 2019 - 14:17
Journalist ID: 2074
News Code 83357632
0 Persons

Россияне приветствовали промышленную выставку стран Каспийского моря

Россияне приветствовали промышленную выставку стран Каспийского моря

Тегеран, 17 июня, ИРНА - 5-я промышленная выставка стран Каспийского моря, которая запланирована на 19–21 июня в Астрахани, было приветствована россиянами и до сих пор несколько компаний из восьми юго-западных провинций страны выразило заинтересованность для участия в выставке.

Выставка пройдет под такими темами, как строительная отрасль, оборудование нефтегазовой отрасли, инженерные сооружения, инженерные и градостроительные проекты, строительство и выпуск сопутствующих технических и инженерных услуг, электроника, технические и инженерные услуги в областях строительства дорог и мостов и асфальта, транспортировка нефти и газопроводов, автомобильная промышленность, логистика, международные перевозки, медицинское оборудование, медицинские и фармацевтические препараты, косметика и моющие средства, пищевая промышленность и производство напитков, хлеб, конфеты и шоколад, нефтехимия, строительные материалы, цемент, кирпич, стекло и т.д.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
4 + 8 =