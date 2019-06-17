Тегеран и Загреб сделали упор на развитие культурной дипломатии

Салехи в воскресенье на встрече с Штамбуке подчеркнул укрепление двусторонних отношений в культурной и художественной областях и сказал, что встреча может помочь двусторонним культурным, экономическим и политическим связям между двумя странами.

"Добрая воля лидеров двух стран заключается в укреплении и расширении отношений, и визит президента Хорватии в Иран, а также визиты властей двух стран свидетельствуют о заинтересованности в укреплении отношений между ними", отметил Салехи.

Салехи в обращении к послу Хорватии выразил надежду, что отношения между двумя странами будут активизироваться в ходе его срока в Иране.

"Научные предметы следует изучать с точки зрения лингвистики и археологии, и культуры и исламской ориентации Ирана может также сотрудничать в переводе хорватских книг и проведении научных мероприятий в этой области, пояснил он.

В выступления Штамбук также подчеркнул расширение и развитие культурных и художественных групп двух стран и заявил, что "на Международном культурно-художественном фестивале в Хорватии мы готовы приветствовать иранские культурные и художественные группы."

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