17 июня 2019 - 14:12
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Тегеран и Загреб сделали упор на развитие культурной дипломатии

Тегеран и Загреб сделали упор на развитие культурной дипломатии

Тегеран, 17 июня, ИРНА - Министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи и посол Хорватии в Тегеране Драго Штамбук подчеркнули важность развития культурной дипломатии и культурного и художественного взаимодействия, а также двустороннего сотрудничества в этой области.

Салехи в воскресенье на встрече с Штамбуке подчеркнул укрепление двусторонних отношений в культурной и художественной областях и сказал, что встреча может помочь двусторонним культурным, экономическим и политическим связям между двумя странами.

"Добрая воля лидеров двух стран заключается в укреплении и расширении отношений, и визит президента Хорватии в Иран, а также визиты властей двух стран свидетельствуют о заинтересованности в укреплении отношений между ними", отметил Салехи.

Салехи в обращении к послу Хорватии выразил надежду, что отношения между двумя странами будут активизироваться в ходе его срока в Иране.

"Научные предметы следует изучать с точки зрения лингвистики и археологии, и культуры и исламской ориентации Ирана может также сотрудничать в переводе хорватских книг и проведении научных мероприятий в этой области, пояснил он.

В выступления Штамбук также подчеркнул расширение и развитие культурных и художественных групп двух стран и заявил, что "на Международном культурно-художественном фестивале в Хорватии мы готовы приветствовать иранские культурные и художественные группы."

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