Северный Кавказ становится окном ирано-российских экономических отношений: министр энергетики

"Это окно сыграет важную роль в расширении отношений", отметил он на встрече с министром по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым.
Он также призвал назначить представителя от Ирана и Российской Федерации, который будет серьезно следить за итогами 15-го саммита Совместной комиссии по экономическому и деловому сотрудничеству Ирана и РФ.
По его словам, результаты этой комиссии и заключенные в ней соглашения должны быть доведены до сведения экономических активистов.
Ардаканиян призвал перенести дату проведения следующего собрания на время, когда хотя бы некоторые из результатов собрания будут введены в действие.
Как пояснил он, теперь общественность захочет узнать, какие результаты эти встречи принесут для улучшения статуса сотрудничества двух стран.
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