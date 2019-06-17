Развитие экономических отношений с соседями является приоритетом в условиях санкций: Ардаканиян

Ардаканиян в понедельник на 15-м заседании Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ирана и РФ заявил, что расширение отношений со своими соседями, особенно с Россией, у которой есть схожая ситуация в условиях санкций, как у Ирана, может быть эффективным.

"Политическая воля может помочь развитию экономических отношений. Без политической воли совместные экономические планы не приведут к результату", отметил он.

"После появления политической воли возможности должны быть предоставлены экономических активистов, и у соседних провинций двух стран должны быть планы на этот счет", добавил он.

По его словам, министерство внутренних дел Ирана активно занимается развитием провинциальных отношений между двумя странами, с тем чтобы основные виды деятельности могли сложиться.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472