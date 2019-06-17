Иран в четыре раза увеличил производство низко-обогащённого урана

"С сегодняшнего дня мы приступаем к обогащению урана, чтобы к 27 июня превысить объёмы его накоплений в 300 кг", заявил Бехруз Камалванди в понедельник в ядерном комплексе по производству тяжёлой воды в Араке.

Указав на 60-дневный срок для сокращения Ираном ряда своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, он добавил: "У европейцев всё ещё есть возможность принять решение, но если они хотят большего времени, значит, что они не хотят или не могут выполнить свои обязательства по СВПД".

"Если интересы Ирана не будут обеспечены, тогда он в следующий раз превысит объём накопления низко-обогащённого урана (3,7%)", подчеркнул он.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке из-за одностороннего выхода США из СВПД в мае 2018 года и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к её выполнению.

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