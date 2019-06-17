17 июня 2019 - 13:15
Journalist ID: 1793
News Code 83357474
0 Persons

Амир Гафур стал самым результативным игроком иранской команды на встрече со сборной России

Амир Гафур стал самым результативным игроком иранской команды на встрече со сборной России

Урмия, 17 июня, ИРНА - Иранский диагональный Амир Гафур стал самым результативным в составе иранской команды на встрече со сборной России в Лиге наций-2019 по волейболу, набрав 17 очков.

Иранские волейболисты в третьем матче третьего этапа Лиги наций в городе Урмия (Иран) одержали победу над командой России со счётом 3:2 (25:20, 26:24, 25:23).
Сборная Ирана, набрав 24 очко, возглавляет группу. Иранцы в девяти поединках турнира потерпели лишь одно поражение, уступив сборной Бразилии — 2:3.
Ранее иранцы победили Китай, Германию, Японию, Канаду (все 3:0), Италию и Аргентину (оба 3-1), Польшу (3-2).

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
3 + 10 =