Амир Гафур стал самым результативным игроком иранской команды на встрече со сборной России

Иранские волейболисты в третьем матче третьего этапа Лиги наций в городе Урмия (Иран) одержали победу над командой России со счётом 3:2 (25:20, 26:24, 25:23).
Сборная Ирана, набрав 24 очко, возглавляет группу. Иранцы в девяти поединках турнира потерпели лишь одно поражение, уступив сборной Бразилии — 2:3.
Ранее иранцы победили Китай, Германию, Японию, Канаду (все 3:0), Италию и Аргентину (оба 3-1), Польшу (3-2).
Урмия, 17 июня, ИРНА - Иранский диагональный Амир Гафур стал самым результативным в составе иранской команды на встрече со сборной России в Лиге наций-2019 по волейболу, набрав 17 очков.
Иранские волейболисты в третьем матче третьего этапа Лиги наций в городе Урмия (Иран) одержали победу над командой России со счётом 3:2 (25:20, 26:24, 25:23).
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