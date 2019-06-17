Чеботарев сообщил о расширении взаимодействия Северного Кавказа с Ираном

"Северный Кавказ готов к развитию экономических связей с Ираном", отметил Сергей Чеботарев, выступая на церемонии открытия рабочей группы 15-й российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству Ирана и РФ.

Он предлагал использовать политический потенциал двух стран для реализации итогов комиссии.

15-я российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и второй торговый саммит Ирана и Северного Кавказа с участием властей двух стран в воскресенье открылись в городах Тегеран и Исфахан.

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