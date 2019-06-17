В Иране открылась неделя культуры Туркменистана

Церемония открытия недели культуры Туркменистана в Тегеране состоялась в присутствии главы Организации по культуре и исламским связям Ирана Абузара Эбрахими Торкамана, министра культуры Туркменистана Шаха Мурадова, посла Туркменистана в Иране Ахмеда Гурбанова и ряда деятелей культуры.

Указав на братские и хорошие отношения Ирана и Туркменистана, глава Организации по культуре и исламским связям заявил об общих культурных общностях двух стран.

Он выразил надежду на дальнейшее расширение культурных отношениях Тегерана и Ашхабада, добавив, что Исламская Республика Иран и Туркменистан среди эффективных стран исламского мира.

По словам культурного представителя посольства Ирана в Туркменистане, 42 туркменских артистов приняли участие в этом мероприятии.

Реза Ханиан назвал проведение недели культуры возможностью для укрепления культурных и даже политических связей двух стран.

В Тегеране с 17 по 19 июня пройдут Дни культуры Туркменистана. В состав делегации войдут деятели культуры и мастера искусств, популярные певцы и музыканты, танцевальные коллективы, представители местных СМИ.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392