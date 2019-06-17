Российско-иранские отношения расширяются с развитием морского туризма

"Круизная линия - лучшее начало для развития морского туризма между двумя странами", отметил он в понедельник на встрече с иранским председателем Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ирана и РФ, а также министром энергетики страны Резой Ардаканияном, в Тегеране.

Чеботарев указал на составление 10 протоколов на 2-й конференции "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества", которая проходит в Тегеране, заявив, что эти протоколы будут доработаны в последний день заседания Совместной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству.

По его словам, результаты этих встреч будут сообщены президенту РФ.

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