17 июня 2019 - 12:10
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Российско-иранские отношения расширяются с развитием морского туризма

Российско-иранские отношения расширяются с развитием морского туризма

Тегеран, 17 июня, ИРНА - Развитие морского туризма на Каспии приведет к развитию ирано-российских экономических отношений, заявил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Круизная линия - лучшее начало для развития морского туризма между двумя странами", отметил он в понедельник на встрече с иранским председателем Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ирана и РФ, а также министром энергетики страны Резой Ардаканияном, в Тегеране.

Чеботарев указал на составление 10 протоколов на 2-й конференции "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества",  которая проходит в Тегеране, заявив, что эти протоколы будут доработаны в последний день заседания Совместной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству.

По его словам, результаты этих встреч будут сообщены президенту РФ.

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