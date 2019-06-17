Министр туризма Ливана: персидский ковёр является непревзойдённым произведением искусства, ставшим бестселлером в Ливане

Аветис Китанян в беседе с корреспондентом ИРНА, заявил, что несмотря на санкции США, Иран продолжает оставаться первым в ковровой промышленности, и некоторые иранские бизнесмены экспортируют ковры в Ливан, товары, которые приветствуются здесь и имеет своих покупателей. Далее читайте в эксклюзивном интервью ИРНА.

Ковер - это товар, который Иран может гордиться им, в дополнение к другим промышленным, сельскохозяйственным и медицинским товарам, которые добились значительных успехов, и даже это развитие является значительным по сравнению с развитыми странами мира.

Туристические отношения с Исламской Республикой Иран ограничиваются отношениями между частным сектором двух стран и туристическими и транспортными компаниями. Конечно, эти компании создают стимулы для туризма между двумя странами.

Нет прямой связи между министерствами двух стран в сфере туризма, но меня пригласили в Иран на десятую выставку туризма, где мы встретились со многими официальными лицами сектора туризма и установили отношения, которые развивались с течением времени.

Посредством этого мы пытаемся расширить культурные и туристические отношения и поддерживаем некоторые мероприятия, такие как организация выставок и, кроме того, мы поддерживаем тех, кто работает над расширением культурных и туристических отношений между двумя странами.

Посольство Исламской Республики Иран усердно работает над тем, чтобы сосредоточить внимание на культурных вопросах за пределами страны.

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