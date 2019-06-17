Россия: СВПД не не должен превращаться в разменную монету для удовлетворения претензий к Ирану

"Убежден, что СВПД не имеет альтернативы и не должен превращаться в разменную монету для удовлетворения претензий отдельных стран к Ирану. Россия в полной мере привержена этим договоренностям", - сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".

"Нужно противодействовать и попыткам вновь раскрутить в МАГАТЭ тему предполагаемых исследований Ирана военно-ядерной направленности. СВПД позволил Агентству снять все вопросы к Тегерану, что подтверждается его регулярными докладами. Очередные спекуляции на этот счет наносят ущерб его авторитету", - добавил Венедиктов.

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