17 июня 2019 - 09:28
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News Code 83356918
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Россия: СВПД не не должен превращаться в разменную монету для удовлетворения претензий к Ирану

Россия: СВПД не не должен превращаться в разменную монету для удовлетворения претензий к Ирану

Москва, 17 июня, ИРНА - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не имеет альтернативы и не должен становиться разменной монетой в делах вокруг Ирана. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Убежден, что СВПД не имеет альтернативы и не должен превращаться в разменную монету для удовлетворения претензий отдельных стран к Ирану. Россия в полной мере привержена этим договоренностям", - сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".

"Нужно противодействовать и попыткам вновь раскрутить в МАГАТЭ тему предполагаемых исследований Ирана военно-ядерной направленности. СВПД позволил Агентству снять все вопросы к Тегерану, что подтверждается его регулярными докладами. Очередные спекуляции на этот счет наносят ущерб его авторитету", - добавил Венедиктов.

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