Глава ВСНБ Ирана завтра отправится в Россию

Двухдневный международный форум по вопросам безопасности с 18 июня пройдет в Уфе. Представители различных стран в этом форуме обсудят важнейшие вопросы по безопасности. Двусторонние консультации в целях противостояния международным угрозам в области безопасности на повестке дня форума.
Тегеран, 17 июня, ИРНА – Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани во вторник по приглашению своего российского коллеги Секретарь Совета безопасности РФ Николая Патрушева отправится в Россию, где он примет участие в 10-м международном форуме по вопросам безопасности.
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