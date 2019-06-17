17 июня 2019 - 09:14
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News Code 83356893
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Глава ВСНБ Ирана завтра отправится в Россию

Глава ВСНБ Ирана завтра отправится в Россию

Тегеран, 17 июня, ИРНА – Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани во вторник по приглашению своего российского коллеги Секретарь Совета безопасности РФ Николая Патрушева отправится в Россию, где он примет участие в 10-м международном форуме по вопросам безопасности.

Двухдневный международный форум по вопросам безопасности с 18 июня пройдет в Уфе. Представители различных стран в этом форуме обсудят важнейшие вопросы по безопасности. Двусторонние консультации в целях противостояния международным угрозам в области безопасности на повестке дня форума.

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