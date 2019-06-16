В России заявили, что попытки вовлечь МАГАТЭ в спор вокруг СВПД вредны

"Убежден, что СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий] не имеет альтернативы и не должен превращаться в разменную монету для удовлетворения претензий отдельных стран к Ирану <...> Нужно противодействовать и попыткам вновь раскрутить в МАГАТЭ тему предполагаемых исследований Ирана военно-ядерной направленности. СВПД позволил агентству снять все вопросы к Тегерану, что подтверждается его регулярными докладами. Очередные спекуляции на этот счет наносят ущерб его авторитету", - сообщил он изданию.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выступая на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, заявил, что ядерная программа исламской республики является образцом прозрачности. Он отметил, что российская сторона удовлетворена подтверждением со стороны МАГАТЭ выполнения Ираном своих обязательств по СВПД.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

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