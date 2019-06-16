16 июня 2019 - 18:03
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News Code 83356404
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Россия упростит визовый режим для предпринимателей из Иран — Джагариан

Россия упростит визовый режим для предпринимателей из Иран — Джагариан

Тегеран, 16 июня. ИРНА — Посольство России в Тегеране готово выдать визы предпринимателям в кратчайшие сроки для содействия торговым отношениям между двумя странами. С таким заявлениями выступил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян на конференции "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества", проходящей в Тегеране.

Российский посол отметил, что Выдача визы иранским предпринимателям содействует развитию отношений между двумя странами.

Он выразил готовность торгового представительства Российской Федерации в Иране оказать помощь иранским бизнесменам. "Иранские бизнесмены могут использовать опыт торгового представительства РФ для расширения своей деятельности (в России)", пояснил Джагариан.

Второй саммит «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» сегодня начал свою работу в Тегеране с участием иранского министра энергетики Резы Ардеканиана и министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарёва.

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