Россия упростит визовый режим для предпринимателей из Иран — Джагариан

Российский посол отметил, что Выдача визы иранским предпринимателям содействует развитию отношений между двумя странами.

Он выразил готовность торгового представительства Российской Федерации в Иране оказать помощь иранским бизнесменам. "Иранские бизнесмены могут использовать опыт торгового представительства РФ для расширения своей деятельности (в России)", пояснил Джагариан.

Второй саммит «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» сегодня начал свою работу в Тегеране с участием иранского министра энергетики Резы Ардеканиана и министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарёва.

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