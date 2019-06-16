Путешествие в Иран - это потрясающе

"Я постоянно путешествую в Иран уже 15 лет и хорошо знаю иранское общество. Многие люди приезжают в эту страну, причём у некоторых хорошие отношения с Ираном, у других нет, но интересно то, что все удивляются: неужели это та страна, о которой нам столько говорили? Уважительное отношение к иранскому народу и свобода женщин в иранском обществе поражают их", отметил он.

"Свобода женщин, уважительное обращение иранцев, дисциплина в иранских городах, особенно в крупных городах и столице этой страны, - все это ошеломляет иностранных путешественников, поскольку это полностью отличается от того, что средства массовой информации говорят об Иране, иными словами, против Ирана", добавил он.

** Иранская женщина показывает силу и независимость всех женщин в Иране

"Иранские женщины с первого взгляда кажутся независимыми, имеющими свободу и в то же время придерживающимися принципов иранского общества и ислама. На мой взгляд, в этом вопросе они отличаются от арабских стран, и их свобода имеет определённую форму", продолжил Будие.

"В Иране одна женщина является вице-президентом, многими центрами в стране управляют женщины, что означает убеждение иранского суверенитета в способностях женщин и их роли в обществе и семье. Следовательно, женщина является основной моделью мусульманской женщины", подчеркнул он.

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