Иранка стала победителем на художественном и графическом конкурсе в Белоруссии

"Институт интеллектуального развития детей и молодежи, отправив 512 работ, принял участие в этом художественном конкурсе, в котором семь детей и подростков получили награду и почетный диплом конкурса", отметила она.

3-й международный фестиваль искусства и графики "Родина" в Белоруссии состоялся с участием 10 605 работ из 32 стран.

Гахремани также завоевала серебряную медаль и почетный диплом Международного конкурса рисунков в Болгарии в 2017 году.

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