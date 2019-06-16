16 июня 2019 - 14:20
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Иранка стала победителем на художественном и графическом конкурсе в Белоруссии

Иранка стала победителем на художественном и графическом конкурсе в Белоруссии

Махабад, 16 июня, ИРНА – Косар Гахремани получила почетный диплом 13-го международного фестиваля искусства и графики "Родина" в Белоруссии. Об этом объявила директор Института интеллектуального развития детей и молодежи в иранском Махабаде Шейда Носрати.

"Институт интеллектуального развития детей и молодежи, отправив 512 работ, принял участие в этом художественном конкурсе, в котором семь детей и подростков получили награду и почетный диплом конкурса", отметила она.

3-й международный фестиваль искусства и графики "Родина" в Белоруссии состоялся с участием 10 605 работ из 32 стран.

Гахремани также завоевала серебряную медаль и почетный диплом Международного конкурса рисунков в Болгарии в 2017 году.

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