16 июня 2019 - 13:48
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Товары на общую сумму 263 млн. долларов из Ирана экспортированы в Ирак

Товары на общую сумму 263 млн. долларов из Ирана экспортированы в Ирак

Илам, 16 июня, ИРНА – Глава таможни провинции Илам сообщил об экспорте товаров стоимостью более 263 млн. долларов из границы Мехран в Ирак с начала иранского 1398 года (начался 21 марта 2019 года).

Рухолла Голами в воскресенье заявил, что объем экспорта вырос на 50% с точки зрения веса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пластмассовые изделия, запчасти заводов, стройматериалы, керамика, продукты питания, стекло и испарительный охладитель – основные товары, которые экспортируются в Ирак.
Ежегодно 60 грузовых автомобилей из Ирана приезжают в Ирак через границу Мехран.

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