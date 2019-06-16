Отношения между частным сектором Ирана и России упрощаются: министр энергетики

Ардаканиян в воскресенье на совместной пресс-конференции с министром РФ по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым, ссылаясь на завершение процесса присоединения Исламской Республики Иран к Евразийскому экономическому союзу, отметил, что "это важно для доступа Ирана к рынку РФ в регионе для развития экономических отношений, поставок товаров и продуктов, особенно в контексте последствий санкций США."

Говоря о проведении 15-го саммита Совместной комиссии по ирано-российскому торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики заявил, что саммит начал работу в 13 специализированных комитетах по транспорту, энергетике, сельскому хозяйству, туризму, здравоохранению и медицине, и надеется, что несколько проектов будет подписано.

"Присоединение Ирана к Евразийскому экономическому союзу ускорит поставки иранских товаров на потребительские рынки стран-членов союза и увеличит занятость в регионе, и мы надеемся, что эта тенденция приблизит более частные секторы Евразийского экономического сообщества", подчеркнул он.

15-й саммит Совместной комиссии по экономическому и деловому сотрудничеству Ирана и Российской Федерации и 2-й Торговый форум Ирана и Северного Кавказа проходят в городах Тегеран и Исфахан в течение трех дней с 16 июня в течение трех дней с участием представителей органов власти, бизнеса и научных сообществ из частного и государственного секторов двух стран.

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