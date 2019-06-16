Москва выступает против подрыва иранской ядерной сделки: посол РФ в Тегеране

Леван Джагариан в кулуарах второго саммита «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» заявил, что экономические взаимодействия двух стран должны расширяться в целях противостояния жестким санкциям против Ирана и России.

"Китай, Россия и Иран должны серьезно развивать свое экономическое сотрудничество, чтобы противостоять действиям против СВПД", подчеркнул он.

По его словам, российская сторона стремится к расширению связей с Ираном.

Второй саммит «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» сегодня начал свою работу в Тегеране с участием иранского министра энергетики Резы Ардеканиана и министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарёва.

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