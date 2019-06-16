16 июня 2019 - 13:05
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News Code 83355837
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Москва выступает против подрыва иранской ядерной сделки: посол РФ в Тегеране

Москва выступает против подрыва иранской ядерной сделки: посол РФ в Тегеране

Тегеран, 16 июня, ИРНА – Россия выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил посол РФ в Иране.

Леван Джагариан в кулуарах второго саммита «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» заявил, что экономические взаимодействия двух стран должны расширяться в целях противостояния жестким санкциям против Ирана и России.
"Китай, Россия и Иран должны серьезно развивать свое экономическое сотрудничество, чтобы противостоять действиям против СВПД", подчеркнул он.
По его словам, российская сторона стремится к расширению связей с Ираном.

Второй саммит «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» сегодня начал свою работу в Тегеране с участием иранского министра энергетики Резы Ардеканиана и министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарёва.

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