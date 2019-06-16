800 товаров подлежат снижению торговых тарифов между Ираном и странами Северного Кавказа

15-й саммит Совместной комиссии по экономическому и деловому сотрудничеству Ирана и Российской Федерации и 2-й Торговый форум Ирана и Северного Кавказа проходят в городах Тегеран и Исфахан в течение трех дней с 16 июня в течение трех дней с участием представителей органов власти, бизнеса и научных сообществ из частного и государственного секторов двух стран.

Ардаканиян сегодня на церемонии открытия заседания в присутствии министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева заявил, что отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией развиваются и продолжают расширяться. Северо-Кавказский регион с населением в 10 миллионов человек играет ключевую роль в развитии отношений между Ираном и Россией и является окном для иранских товаров в Россию и наоборот.

Ссылаясь на пять встреч президентов двух стран и три визита Владимира Путина в страну, а также на укрепление парламентской дипломатии в Тегеране и Москве, он отметил, что "в целом обмен делегациями между двумя странами были восходящими, что свидетельствует о развитии двусторонних отношений между Ираном и Россией во всех аспектах политики, безопасности, экономики и культуры."

"Северный Кавказ обладает потенциалом играть ключевую роль в развитии двустороннего сотрудничества в различных экономических, научных и культурных сферах благодаря географическому расположению, природным ресурсам и культурно-историческому наследию, другими словами, он имеет все необходимые ресурсы. И этот потенциал должен быть превращен в сотрудничество со сторонами", добавил он.

Он подчеркнул, что Иран и Северный Кавказ могут работать вместе в различных сферах экономики, особенно в сфере туризма, транспортировки и поставок товаров, а реализация отмены групповой туристической визы может помочь развитию сотрудничества в сфере туризма.

По его словам, сотрудничество между двумя странами в области сельского хозяйства является положительным, и объем торговли сельскохозяйственной продукцией увеличился в этом году по сравнению с предыдущим годом.

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