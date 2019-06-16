В Иране открылась 15-я российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству

На церемонии открытия второго торгового саммита Ирана и Северного Кавказа в Исфахане приняли участие иранский министр энергетики Реза Ардеканиан и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв.

Третья рабочая группа провинциального сотрудничества Ирана и РФ завтра пройдет в Исфахане в присутствии заместителя премьер-министра Республики Дагестана и министров экономического развития Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чувашской Республики, Ставрополь, Астрахань, Уляновск и Уральск.

Запуск рейса Москва (аэропорт Жуковский)-Исфахан, совместное производство грузовых вагонов, турбин и тяжелых машин и экспорт мяса из Северного Кавказа в Иран – заинтересованные проекты российских компаний для сотрудничества с иранскими коллегами.

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