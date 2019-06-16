Эрдоган: односторонние санкции угрожают мир и стабильность региона

Глава турецкого государства перечислил основные вызовы с которыми сталкивается регион, в котором расположена Турция: сирийский кризис, терроризм, односторонние санкции, наносящие ущерб миру и стабильности, попытки изменения статуса Иерусалима.
Эрдоган выразил надежду на то, что СВМДА сможет стать площадкой для совместных шагов по устранению проблем.
Президент Турции также привлек внимание к двусторонним встречам, которые провел в рамках саммита в Душанбе.
«Надеюсь, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии способствует позитивным процессам в мире»,- написал Эрдоган, поблагодарив страну-организатора и всех участников саммита СВМДА за вклад в проведение мероприятия.
Эрдоган на полях саммита СВМДА встретился со своим иранским коллегой Хасаном Рухани.
Тегеран, 16 июня, ИРНА - Президент Турции Реджеп тайип Эрдоган прокомментировал в Twitter итоги визита в Таджикистан, где принял участие в V саммите глава государств и правительств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). «В ходе выступления на саммите я привлек внимание к отсутствию порядка как в региональной, так и мировой политике. Турция стремится к вкладу в мир, стабильность и повышение благосостояния в регионе», - написал турецкий лидер.
Глава турецкого государства перечислил основные вызовы с которыми сталкивается регион, в котором расположена Турция: сирийский кризис, терроризм, односторонние санкции, наносящие ущерб миру и стабильности, попытки изменения статуса Иерусалима.
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