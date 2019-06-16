Эрдоган: односторонние санкции угрожают мир и стабильность региона

Глава турецкого государства перечислил основные вызовы с которыми сталкивается регион, в котором расположена Турция: сирийский кризис, терроризм, односторонние санкции, наносящие ущерб миру и стабильности, попытки изменения статуса Иерусалима.

Эрдоган выразил надежду на то, что СВМДА сможет стать площадкой для совместных шагов по устранению проблем.

Президент Турции также привлек внимание к двусторонним встречам, которые провел в рамках саммита в Душанбе.

«Надеюсь, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии способствует позитивным процессам в мире»,- написал Эрдоган, поблагодарив страну-организатора и всех участников саммита СВМДА за вклад в проведение мероприятия.

Эрдоган на полях саммита СВМДА встретился со своим иранским коллегой Хасаном Рухани.

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