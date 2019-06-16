США пришлось продлить исключения Ирака на поставки энергоносителей из Ирана

Власти Ирака и СМИ объявили в субботу, что в результате давления и переговоров со стороны правительства Ирака США в очередной раз были вынуждены продлить исключения Ирака на поставки энергоносителей из Ирана.

"Было предоставлено исключение на дополнительный срок в 90 дней, позволяющее Ираку оплачивать импорт электроэнергии из Ирана", - сказал представитель ведомства в США.

В некоторых сообщениях говорится, что согласие США было достигнуто только вскоре после телефонного разговора государственного секретаря США Майка Помпео с премьер-министром Ирака Аделем Абдул Махди, в при этом на дополнительный срок в 90 дней США продлить исключения Ирака на поставки энергоносителей из Ирана.

Ранее США вводили продление таких исключений на 90 дней в марте, а до этого – в декабре 2018 года.

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Санкции, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Как заявляли в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США должны были действовать полгода, то есть до мая 2019 года, и продлевать их не планировалось. Однако в случае с Ираком США пошли на такое продление.

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