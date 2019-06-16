Доля иранских женщин на управленческих должностях увеличится на 30%

"В настоящее время 60% помощников и заместителей министров на макроуровнях страны составляют женщины, в провинциях также 30% руководящих должностей должно быть выделено на долю женщин", сказала Эбтекар на конференции в Тебризе.

"41% государственных служащих составляют женщины, и правительство намерено повысить участие женщин, чтобы улучшать их потенциал", добавила она.

Со времени победы Исламской революции присутствие женщин в различных сферах социальной, культурной, научной и политической деятельности в Иране значительно возросло, во время администрации Хасана Рухани тремя послами Ирана в разных странах стали женщины.

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