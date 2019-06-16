Две тысячи грузовых вагонов обеспечивают перевозку товаров в Центральную Азию из Ирана через Сарахс

По его словам, коммерсанты предоставили такое количество грузовых вагонов с участием частного сектора из Центральной Азии, в частности, Туркменистана и Узбекистана.

"Кроме того, вагоны, которые перевозили импортные товары из стран Центральной Азии в Иран или из него в обратном направлении, нагружены для экспорта товаров из Ирана", отметил он.

Благодаря лучшей инфраструктуре и приемлемому расстоянию, основные торговые сделки с Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Казахстаном и Кыргызстаном совершаются через железнодорожную станцию Сарахс.

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