16 июня 2019 - 10:48
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News Code 83355458
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Две тысячи грузовых вагонов обеспечивают перевозку товаров в Центральную Азию из Ирана через Сарахс

Две тысячи грузовых вагонов обеспечивают перевозку товаров в Центральную Азию из Ирана через Сарахс

Мешхед, 16 июня, ИРНА - В первые два месяца с начала года торговцы из Ирана обеспечили более 2000 грузовых вагонов для экспорта товаров через границу иранского города Сарахс в Центральную Азию. Так заявил глава управления железнодорожной организации иранской провинции Хорасан Резави Мостафа Насири Вараг.

По его словам, коммерсанты предоставили такое количество грузовых вагонов с участием частного сектора из Центральной Азии, в частности, Туркменистана и Узбекистана.

"Кроме того, вагоны, которые перевозили импортные товары из стран Центральной Азии в Иран или из него в обратном направлении,  нагружены для экспорта товаров из Ирана", отметил он.

Благодаря лучшей инфраструктуре и приемлемому расстоянию, основные торговые сделки с Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Казахстаном и Кыргызстаном совершаются через железнодорожную станцию Сарахс.

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