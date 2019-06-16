Трехсторонний саммит России, Азербайджана и Ирана состоится в августе в Сочи

— В августе этого года планируется встреча на высшем уровне в Сочи между президентами трёх стран — России, Ирана и Азербайджана, — рассказал он на открытии конференции "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества" в Тегеране.

О намерении в августе провести встречу с азербайджанским и иранским коллегой Путин сообщили в апреле этого года.

Первый трехсторонний саммит лидеров Ирана, России и Азербайджана прошел в 2016 году в Баку, и второй саммит состоялся в 2017 году в Тегеране.

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