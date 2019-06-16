Япония отказалась от американских утверждений о нападениях Ирана на нефтяные танкеры

Японское правительство попросило Соединённые Штаты Америки провести дополнительное расследование, так как видео, которое они предоставили в качестве доказательства, не является чётким и ничего не доказывает.

Источник в японском правительстве объявил изданию, что правительство не убеждено документами США, и считает, что эти документы являются не более чем спекуляцией.

В пятницу министр иностранных дел Японии Таро Коно призвал своего американского коллегу Майка Помпео подать больше документов, потому что его доказательств недостаточно.

Как утверждает издание, Синдзо Абэ заявил, что "мы не можем принять это, даже если Соединённые Штаты Америки так утверждают ".

Американские военные зафиксировали с самолёта-разведчика процесс снятия неразорвавшейся мины с борта одного из повреждённых в Оманском заливе танкеров. Как показывает видео, якобы мину снимали иранские моряки, и в США считают, что таким образом они хотели уничтожить все улики, доказывающие факт нападения.

Иран категорически отрицает обвинения со стороны США и намерен провести собственное расследование инцидента.

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