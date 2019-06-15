Иран вызвал посла Великобритании в Тегеране

"После заявлений МИД Великобритании, не соответствующих действительности, сделанных слепо за США, в которых нашу страну обвинили в причастности к событиям с двумя танкерами в Оманском заливе помощник главы МИД и директор по Северной и Восточной Европе МИД Ирана Махмуд Баримани выразил послу Великобритании решительный протест", говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Ранее Глава МИД Великобритании Джереми Хант утвердил, что подозревает Корпус стражей исламской революции (КСИР) в атаке на танкеры в Оманском заливе.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

В четверг одновременно с визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. В результате нападения на судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажа эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

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