15 июня 2019 - 22:12
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Рухани призвал к укреплению связей между Тегераном и Душанбе

Рухани призвал к укреплению связей между Тегераном и Душанбе

Тегеран, 15 июня. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани в субботу выразил уверенность, что расширение отношений между Тегераном и Душанбе содействует укреплению мира и стабильности в регионе.

Рухани и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели встречу с участием делегаций двух стран на полях саммита СВМДА в Таджикистане.

Он выразил готовность иранских компаний предоставлять инженерно-технические услуги и обмениваться опытом с таджикскими компаниями по реализации строительных проектов в Таджикистане.  

Президенты двух стран также выразили заинтересованность в развитии связей в области экономики, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, науки, технологий, инфраструктуры и связи.

За последние четыре года отношения между двумя странами были заморожены из-за отсутствия взаимопонимания, однако из-за решимости обеих сторон наладить отношения встречи между Тегераном и понедельником были возобновлены несколько месяцев назад.

Во время встречи Рахмон поприветствовал прибытие Рухани "на свою вторую родину". В ответ иранский  президент отметил, что в "действительности ощущает себя на родине" и выразил свою готовность к улучшению отношений между двумя странами.

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