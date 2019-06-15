Президент Таджикистана - Рухани: "Добро пожаловать на вторую родину!"

Во время встречи Рахмон поприветствовал прибытие Рухани "на свою вторую родину". В ответ иранский президент отметил, что в "действительности ощущает себя на родине" и выразил свою готовность к улучшению отношений между двумя странами.

Рухани и Рахмон провели встречу с участием делегаций двух стран на полях саммита СВМДА в Таджикистане.

За последние четыре года отношения между двумя странами были заморожены из-за отсутствия взаимопонимания, однако из-за решимости обеих сторон наладить отношения встречи между Тегераном и понедельником были возобновлены несколько месяцев назад.

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