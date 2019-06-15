Рухани: Тегеран заинтересован в расширении связей с Анкарой

Рухани и Эрдоган провели встречу с участием делегаций двух стран на полях саммита СВМДА в Таджикистане.

По словам Рухани в последние годы были предприняты значительные шаги в целях углубления ирано-турецких отношений.

Для развития и углубления отношений между Ираном и Турцией и этот процесс должен быть ускорен пропорционально возможностям и возможностям.

Иранский президент отметил вклад Ирана, Турции и России по решению региональных конфликтов, в том числе борьбы с терроризмом. При этом он назвал важными усилия Ирана, РФ и Турции в области региональных вопросов, борьбы с терроризмом и Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

Турецкий лидер, в свою очередь, подтвердил свою решимость укрепить отношения с Ираном по всем направлениям. "Отношения между двумя странами развиваются активно, в последнее время и Турция полна решимости развивать двустороннее и региональное сотрудничество с Ираном", отметил Эрдоган.

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