Страны СВМДА призвали к выполнению обязательств по СВПД

"Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который по-прежнему является значительным достижением многосторонней дипломатии, единодушно одобренному резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН 2015 года, и подчеркиваем, что СВПД доказал свою эффективность и не имеет лучшей альтернативы в настоящее время, а также приветствуем полное выполнение Исламской Республикой Иран своих обязательств в ядерной сфере, что неоднократно подтверждалось Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и призываем все другие стороны полностью выполнить свои обязательства, вытекающие из СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН с тем, чтобы общие цели, которые подвигли на заключение соглашения, были своевременно достигнуты в установленном порядке", - отмечается в документе.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

Израиль, являющийся государством - участником СВМДА, выступил против данного пункта декларации.

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