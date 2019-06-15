Рухани призвал к дальнейшему расширению сотрудничества с Катаром

"Стабильность и безопасность стран региона взаимосвязаны, и мы требуем верховенства духа умеренности, братства и мудрости и дальновидности в отношениях между странами", заявил рухани на встрече с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Рухани и Аль Тани провели встречу с участием делегаций двух стран на полях саммита СВМДА в Таджикистане.

По словам Рухани, двусторонние и многосторонние консультации и дальнейшее сотрудничество являются единственным способом снижения напряженности и решения региональных вопросов. При этом иранский президент подчеркнул, что Иран всегда готов участвовать в этом направлении.

"Исламский мир нуждается в единстве, и две страны, несомненно, могут работать вместе в этой области", продолжал Рухани.



Аль Тани, в свою очередь, отметил, что "Катар также считает, что урегулирование всех разногласий в регионе возможно только путем диалога, коллективного сотрудничества и поиска политических решений".

Эмир Катара также заявил, что Доха готова развивать связи с Тегераном по всем направлениям.

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