Иранец Сиаманд Рахман попал в топ-10 лучших пауэрлифтеров мира

За месяц до начала чемпионата мира по пара пауэрлифтингу, который пройдет 12-20 июля в Казахстане опубликовал список 10 лучших пауэрлифтеров мира, среди которых вошел иранец Сиаманд Рахман.

Рахман, признанный самым сильным человеком в мире с ограниченными возможностями на Паралимпийских играх, полностью сосредоточен на Паралимпийских играх 2020 года в Токио, Япония, стремясь установить новый рекорд в соревнованиях.

Чемпионат мира по пара пауэрлифтингу пройдет с 12-го по 20 июля 2019 года в столице Казахстана.

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