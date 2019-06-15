15 июня 2019 - 14:10
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Иранец Сиаманд Рахман попал в топ-10 лучших пауэрлифтеров мира

Иранец Сиаманд Рахман попал в топ-10 лучших пауэрлифтеров мира

Тегеран, 15 июня. ИРНА — Международный паралимпийский комитет включил иранский тяжелоатлет Сиаман Рахман в список топ-10 лучших пауэрлифтеров мира.

За месяц до начала чемпионата мира по пара пауэрлифтингу, который пройдет 12-20 июля в Казахстане опубликовал список 10 лучших пауэрлифтеров мира, среди которых вошел иранец Сиаманд Рахман.

Рахман, признанный самым сильным человеком в мире с ограниченными возможностями на Паралимпийских играх, полностью сосредоточен на Паралимпийских играх 2020 года в Токио, Япония, стремясь установить новый рекорд в соревнованиях.

Чемпионат мира по пара пауэрлифтингу пройдет с 12-го по 20 июля  2019 года в столице Казахстана.

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