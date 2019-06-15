15 июня 2019 - 12:55
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Путин: положение дел вокруг СВПД Всех беспокоит

Путин: положение дел вокруг СВПД Всех беспокоит

Москва, 15 июня. ИРНА — Президент РФ Владимир Путин во второй раз за сутки раскритиковал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявив, что положение дел вокруг ядерной сделки Ирана беспокоит всех.

"Всех беспокоит и положение дел вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договорённости значительно усложнил ее реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия", отметил Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.

Российский лидер добавил, что решение США выйти из СВПД негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия. При этом он заверил, что Россия будет четко следовать выполнению обязательств в рамках ядерной сделки. "И Россия так и намерена поступать", констатировал российский президент.

14 июня президент РФ на заседании глав ШОС также предупредил о последствиях выхода США из СВПД. "Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия", цитирует Путина РИА Новости.

"Считаем такой путь единственно логичным и правильным", подчеркнул Путин.

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