Путин: положение дел вокруг СВПД Всех беспокоит

"Всех беспокоит и положение дел вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договорённости значительно усложнил ее реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия", отметил Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.

Российский лидер добавил, что решение США выйти из СВПД негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия. При этом он заверил, что Россия будет четко следовать выполнению обязательств в рамках ядерной сделки. "И Россия так и намерена поступать", констатировал российский президент.

14 июня президент РФ на заседании глав ШОС также предупредил о последствиях выхода США из СВПД. "Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия", цитирует Путина РИА Новости.

"Считаем такой путь единственно логичным и правильным", подчеркнул Путин.

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