ИРНА на пути к тому, чтобы стать интеллектуальным агентством

"В стратегическом плане ИРНА есть такие вопросы, как разработка технологий, связанных с обработкой естественного языка, речи, изображений, видео, данных, наукой о данных, обработкой текста, системами защиты интересов, мобильной связью и обсуждением", отметил он в 6-м всемирном конгрессе информационных агентств (ВКИА).

Генеральный директор ИРНА назвал первый этап стратегии планированием оценки качества производства новостей и отметил, что колтчество ссылк на информационное агентство и временной интервал между инцидентом и публикацией ИРНА совершается путем сравнения данных с 20 информационными агентствами и основным веб-сайтом.

"Эта операция также включает в себя поиск в Интернете, чтобы найти материалы, которые используются без ссылки на источника", добавил он.

Хашми объяснил, что система ИРНА может, используя информационные технологии, а также просматривая отзывы посетителей, определять их области интересов и предлагать связанные темы при поиске.

"Тем не менее, есть люди в индустрии искусственного интеллекта и в нашей профессии, которые предостерегают от использования искусственного интеллекта и роботов и его угрожающих и неконтролируемых последствий", продолжил Хашеми.

Затем он подчеркнул важность взаимодействия между ИИ-человеком для управления будущими организациями, включая информационные агентства, и добавил, что "мы обязаны путешествовать по новым путям, чтобы гарантировать, что будущее информационных агентств оправдано."

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472