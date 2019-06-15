Рухани: Иран предотвращает распространение терроризма в других частях мира

Хасан Рухани в субботу на 5-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе, Таджикистан, выразив благодарность таджикскому правительству за проведение встречи, сказал, что Исламская Республика Иран движется в направлении борьбы с терроризмом и экстремизмом, с противными явлениями, которые представляют неистенное лицо ислама.

"Иран приютил невинных людей, захваченных войной и вызванными ее бедствиями, и борется с односторонностью и запугиванием некоторых стран. Иран выступает против явного производства любого оружия массового уничтожения, будь то ядерное, то химическое", отметил он.

"Исламская Республика Иран неоднократно заявляла о своей готовности сформулировать двусторонние и многосторонние политические механизмы безопасности для обеспечения мира и безопасности и участвовать в любом взаимодействии со странами-участницами СВМДА в отношении решения проблем", добавил он.

** Иран не может оставаться в ядерной сделке исключительно в одностороннем порядке

Подчеркнув, что многочисленные доклады МАГАТЭ подтверждают приверженность Ирана ядерной сделке, Рухани пояснил, что "Иран не может в одностороннем порядке быть единственной стороной, сохраняющей ядерное соглашение, и другие страны также должны внести свой вклад в сохранение этого важного соглашения."

"Уже наша окончательная доброжелательность и стратегическая терпимость, с одной стороны, и беззаконие США, с другой стороны, были доказаны всем. Исламская Республика Иран, заявляя о своей готовности к любому соглашению, решила прекратить свои обязательства по пунктам 26 и 36 ядреного соглашения 2015 года для восстановления баланса. В случае неполучения надлежащего ответа нам неизбежно придется принять новые меры", заключил Рухани.

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Хасан Рухани прибыл в пятницу в Таджикистан по официальному приглашению президента страны Эмомали Рахмона.

В субботу 15 июня откроется саммит СВМДА. Рухани выступит на пленарной сессии наряду с другими главами делегаций, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Президент Рухани 13,14 июня совершил государственный визит в Бишкек для участия в саммите глав государств ШОС. Там он провел встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, президентом РФ владимиром Путиным, и президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472