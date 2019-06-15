СМИ: визит Абэ в Тегеран была положительной

Синьхуа в субботу заявило, что одной из целей визита Абэ было защитить интересы страны в регионе, и поэтому его поездка в Тегеран была важной для достижения этой цели.

Издание также сообщило, что премьер-министру Японии удалось встретиться с Верховным лидером Исламской революции Ирана аятоллой Али Хаменеи, и независимо от того, что обсуждалось на этой встрече, встреча показывает, что две страны призывают к сотрудничеству для снижения напряженности. Хотя Иран отказался принять послание от Трампа.

В ходе визита официальные лица двух стран предоставили консультации по широкому кругу двусторонних, региональных и международных отношений, что является и успехом визита Абэ в Тегеран.

Синьхуа также пояснило, что Абэ показал, что страна стремится проводить активную политику по снижению напряженности в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами и, фактически, может установить косвенные отношения между двумя странами, что было очень важным вопросом в этой поездке.

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