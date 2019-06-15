Российский пенсионный фонд и Организация социального обеспечения Ирана обмениваются опытом

Зода встрече с Дроздовым, объяснив роль и результаты деятельности Организации социального обеспечения, заявил, что Организация предоставляет 18 видов страховых и лечебных услуг более чем 50% населения страны.

Он заявил, что Организация социального обеспечения в Иране, помимо выплаты пенсий и предоставления медицинских услуг около трех с половиной миллионов пенсионеров обязывает себя в трудовом и производственном процессе в стране.

Глава Организации социального обеспечения указал на подписание меморандума о взаимопонимании с организациями социального обеспечения Германии, Турции и Ирака и назвал их успешными примерами обмена опытом между этими странами и отметил, что "мы готовы поделиться своими знаниями и опытом с Российским пенсионным фондом."

На встрече, которая состоялась в Российском пенсионном фонде в Москве, Дроздов, пояснил, что "опыт вашей работы и предоставление услуг половине населения страны показывают успехи в работе этой организации."

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