МИД Ирана прокомментировало заявления госминистра иностранных дел ОАЭ

"Те, у кого с самого начала не было, ни легитимности, ни независимости, вся их услада заключается в покупке безопасности у Запада, а взгляд Запада на них как на "корову". Им лучше молчать в отношении мощных властей в Исламской Республике Иран, даже публикации которых в Twitter для них похожи на ситуацию "для муравья и капля озеро", отметил он.

Согласно Sputnik, ранее госминистра иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что доверие к министру иностранных дел Ирана снижается и заявления Зарифа о команде Б смешные.

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