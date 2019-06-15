15 июня 2019 - 11:09
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News Code 83353858
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Иран имеет возможность проводить международные соревнования: эксперт

Иран имеет возможность проводить международные соревнования: эксперт

Тегеран, 15 июня, ИРНА - Иран значительно развит в области инфраструктуры и подготовки паралимпийских атлетов и может проводить международные соревнования. Об этом заявил наблюдатель Международного Паралимпийского Комитета Ван Ровум.

"2 дня в Иране и посещение паралимпийских спортивных сооружений было интересным опытом. Ирану много сказать не только о тренировках паралимпийцев, но и о спортивной инфраструктуре, которая соответствует международным стандартам и страна может проводить международные соревнования. Иранские судьи также знакомы с правилами спорта слепых", отметил он.

"Я очень удивлен тем, как иранские спортсмены соревнуются, и, учитывая возможности, которые они имеют в отношении судейств, спортсменов и объектов в Иране, страна может хорошо появиться в паралимпийских видах спорта в мире", добавил он.

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