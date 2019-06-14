Афганистан призвал к расширению связей с Ираном

Об этом заявил афганский президент на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани на полях саммита глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Президент Афганистана приветствовал ведущую роль Ирана в мирных переговорах в Афганистане и подчеркнул важность развития сотрудничества с Тегераном во всех областях.

Гани также призвал к развитию сотрудничества между Кабулом и Тегеран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и экстремизмом.

Президент Рухани находится с государственным визитом в Бишкеке для участия в саммите глав государств ШОС. Ранее он провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным

В Бишкеке 13-14 июня проходит саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В столицу Кыргызстана уже прибыли лидеры стран-участниц и государств-наблюдателей.

Рухани из Бишкека отправится в Душанбе, где примет участие в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

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