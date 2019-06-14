Рухани: Тегеран работает над укреплением стабильности в Афганистане

"Иран на стороне афганской нации и будет поддерживать укрепление стабильности и развитие страны", сказал он на встрече с афганским президентом Ашрафом Гани на полях саммита ШОС в Бишкеке.

Президент Ирана выразил надежду, что заседание ирано-афганской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в ближайшее время с целью изучения путей развития сотрудничества двух стран.

Президент Рухани призвал правительство Афганистана, и международные организации активизировать усилия по предотвращению выращивания наркотиков в Афганистане.

Президент Рухани находится с государственным визитом в Бишкеке для участия в саммите глав государств ШОС. Ранее он провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным

В Бишкеке 13-14 июня проходит саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В столицу Кыргызстана уже прибыли лидеры стран-участниц и государств-наблюдателей.

Рухани из Бишкека отправится в Душанбе, где примет участие в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

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