МИД РФ поблагодарил Иран за спасение россиян с танкера в Оманском заливе

"Прежде всего, выражаем благодарность иранским властям за оказанную помощь в спасении одиннадцати российских моряков - членов экипажа одного из пострадавших танкеров ("Фронт Альтаир")", - говорится в комментарии министерства.

Ведомство отмечает, что все моряки были оперативно эвакуированы с горящего судна и отправлены в портовый город Джаск.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив при этом конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.

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