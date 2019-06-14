Рухани прибыл в Душанбе на саммит СВМДА

Хасан Рухани прибыл в пятницу в Таджикистан по официальному приглашению президента страны Эмомали Рахмона.

В субботу 15 июня откроется саммит СВМДА. Рухани выступит на пленарной сессии наряду с другими главами делегаций, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Президент Рухани 13,14 июня совершил государственный визит в Бишкек для участия в саммите глав государств ШОС. Там он провел встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, президентом РФ владимиром Путиным, и президентом Афганистана Ашрафом Гани.

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