Рухани призвал к тесному взаимодействию между Россией и Ираном

"Та ситуация, которая сегодня складывается в регионе, обуславливает необходимость большего взаимодействия между нашими странами", отметил иранский президент.

По его словам, в текущих условиях при наличии серьезного внешнего воздействия, вводимых внешних санкций необходимость взаимодействия между странами в регионе, в частности, между Ираном и Россией, актуализируется с каждым днем.

Рухани отметил высокий уровень сотрудничества двух стран. "Гораздо проще сказать, что нет таких сфер, в которых мы не взаимодействуем", отметил он. По его словам, отношения между Москвой и Тегераном "носят образцовый характер и каждый день продвигаются вперед.

Иранский президент также поздравил российского коллеги с прошедшим Днем России.

Президент Рухани находится с государственным визитом в Бишкеке для участия в саммите глав государств ШОС. Ранее он провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. Также запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В Бишкеке 13-14 июня проходит саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В столицу Кыргызстана уже прибыли лидеры стран-участниц и государств-наблюдателей.

Рухани из Бишкека отправится в Душанбе, где примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

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