14 июня 2019 - 15:50
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СМИ: Рухани проведет встречу с премьер-министром Индии

СМИ: Рухани проведет встречу с премьер-министром Индии

Тегеран, 14 июня. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани на полях саммита ШОС в Бишкеке 14 июня встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщают индийские СМИ.

Президент Рухани с государственным визитом прибыл в четверг в Бишкек для участия в саммите глав государств ШОС.

Рухани провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. Также запланирована встреча Рухани с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Бишкеке 13-14 июня проходит саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В столицу Кыргызстана уже прибыли лидеры стран-участниц и государств-наблюдателей.

Рухани из Бишкека отправится в Душанбе, где примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

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