Сборная Ирана поднялась на 20-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Ирана поднялась сразу на 1 строчку рейтинга и теперь занимает 20-е место. Таким образом в Азии первое место осталось у Ирана.
Подопечные Марка Вильмотса в июле обыграли команду Сирии со счетом 5:0 в товарищеском матче, со сборной Южной Кореи сыграли вничью (1:1). В активе сборной Ирана теперь стало 1518 рейтинговых очков.
Возглавляет рейтинг сборная Бельгии. Второе место занимает сборная Франции, , выигравшая летом чемпионат мира. Третье место — Бразилия.
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