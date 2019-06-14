14 июня 2019 - 15:15
Journalist ID: 2177
News Code 83353039
0 Persons

Сборная Ирана поднялась на 20-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Ирана поднялась на 20-е место в рейтинге ФИФА

Тегеран, 14 июня. ИРНА – Сборная Ирана по футболу улучшила свои позиции в мировом рейтинге национальных команд по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Сборная Ирана поднялась сразу на 1 строчку рейтинга и теперь занимает 20-е место. Таким образом в Азии первое место осталось у Ирана.

Подопечные  Марка Вильмотса в июле обыграли команду Сирии со счетом 5:0 в товарищеском матче,  со сборной Южной Кореи сыграли вничью (1:1). В активе сборной Ирана теперь стало 1518 рейтинговых очков.

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии. Второе место занимает сборная Франции, , выигравшая летом чемпионат мира. Третье место — Бразилия.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409**